В МЗС заявили, що українців немає серед постраждалих у Баварії
12:42, 09 лютого 2016Суспільство
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За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення двох потягів у Баварії (ФРН).
За попередніми даними, у результаті зіткнення загинуло 8 осіб, ще 150 постраждали
Про це УНІАН повідомив перший секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.
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«За попередньою інформацією правоохоронних органів Німеччини, на даний час громадян України серед постраждалих не виявлено. Але це попередня інформація, яка потребує уточнення», - сказав Ігнатовський.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Баварії, поблизу міста Бад-Айблінга, зіткнулися два регіональні потяги. За попередніми даними, у результаті зіткнення загинуло 8 осіб, ще 150 постраждали.
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