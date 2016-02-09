В МЗС заявили, що українців немає серед постраждалих у Баварії

Про це УНІАН повідомив перший секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.

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«За попередньою інформацією правоохоронних органів Німеччини, на даний час громадян України серед постраждалих не виявлено. Але це попередня інформація, яка потребує уточнення», - сказав Ігнатовський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Баварії, поблизу міста Бад-Айблінга, зіткнулися два регіональні потяги. За попередніми даними, у результаті зіткнення загинуло 8 осіб, ще 150 постраждали.