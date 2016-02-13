Глава РПЦ і Папа Римський підписали спільну декларацію

Папа римський Франциск заявив, що предстоятелі церков розмовляли як «брати» і бесіда була дуже відвертою.

Повідомляється, що патріарх Кирило і папа Римський Франциск підписали спільну декларацію за підсумками зустрічі на Кубі. Текст декларації з'явився на сайті прес-служби РПЦ.

"Незважаючи на спільне існування перших десяти століть, католики і православні на протязі майже тисячі років позбавлені спілкування в Євхаристії. Ми розділені ранами, нанесеними в конфліктах далекого і недавнього минулого, розділені й успадкованими від наших попередників відмінностями в розумінні і трактуванні нашої віри в Бога, єдиного в Трьох Особах — Отця, Сина і Духа Святого. Ми сумуємо про втрату єдності, що стала наслідком людської слабкості і гріховності, сталася всупереч Первосвященницькій молитві Христа Спасителя: «щоб усі були одно, як Ти, Отче, в Мені, і Я в Тобі, так і вони нехай будуть у Нас воєдино» (Ін. 17:21)", - йдеться в декларації.

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«Це була дуже змістовна бесіда, яка дала нам можливість зрозуміти і відчути позиції один одного. Результати цієї бесіди дають мені можливість сказати, що дві церкви можуть працювати спільно на благо християн всього світу», — зазначив Кирило, пише Gazeta.ru.

Глава РПЦ зазначив, що дві церкви можуть «працювати спільно, щоб не було війни, щоб всюди поважалося людське життя».

Понтифік сказав, що «ми говорили як брати, тому що у нас одна віра і ми шукали одного шляху».

«Ми говорили дуже відверто, я вас запевняю, що в цьому діалозі я відчував присутність Святого духа», — додав він.

Папа Франциск подякував патріарху за те, що «ми разом шукали єднання». За його словами, вони обговорили низку ініціатив, які «можливо буде здійснювати».

Вони подякували владі Куби за можливість проведення зустрічі в країні.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський на зустрічі з патріархом Кирилом в Гавані заявив, що «ми брати».

На Кубі проходить перша в історії зустріч предстоятелів Російської православної і Римо-католицької церков.