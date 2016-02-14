На північному сході Сирії знайдено масове поховання закатованих бойовиками ІДІЛ сирійців

За даними агентства SANA, "братська могила була розкрита місцевими жителями всього в семи кілометрах на схід Дейр-ез-Зора, в населеному пункті Мрат", повідомляє ТАСС.

В похованні знаходяться тіла "не менше 100 чоловік, в тому числі дітей і жінок". В переважній більшості, за свідченням медиків, вони були розстріляні терористами.

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Як відомо, в грудні 2014 року, також поблизу від Дер-ез-Зора, в селі Ель-Кишкия, було знайдено поховання з тілами десятків мирних жителів, закатованих прихильниками ІД. Тоді в братській могилі знаходилися тіла вихідців з племені Еш-Шаїтат, що відмовилися співпрацювати з ІД і виступити на стороні екстремістів проти урядових військ.