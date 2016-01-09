У Сирії бойовик ІД публічно стратив свою матір - ЗМІ
03:57, 09 січня 2016Світ
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У Сирії бойовик терористичної організації "Ісламська держава" публічно стратив свою матір, яка намагалася умовити його залишити лави ісламістів.
Алі Сакр здав свою матір ватажкам ІД / twitter.com/Raqqa_SL
Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на спостерігачів за правами людини в Сирії.
"20-річний Алі Сакр застрелив свою матір Ліну на очах у сотень людей. Це відбулося 7 січня в місті Ракка, біля будівлі пошти, де жінка працювала", - йдеться в повідомленні.
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Активісти зазначили, що Сакр здав свою матір ватажкам ІД, які заарештували і звинуватили в зраді.
Зазначається, що вона намагалася умовити сина покинути ряди бойовиків і виїхати з Сирії.
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