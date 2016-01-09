У Сирії бойовик ІД публічно стратив свою матір - ЗМІ

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на спостерігачів за правами людини в Сирії.

"20-річний Алі Сакр застрелив свою матір Ліну на очах у сотень людей. Це відбулося 7 січня в місті Ракка, біля будівлі пошти, де жінка працювала", - йдеться в повідомленні.

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Активісти зазначили, що Сакр здав свою матір ватажкам ІД, які заарештували і звинуватили в зраді.

Зазначається, що вона намагалася умовити сина покинути ряди бойовиків і виїхати з Сирії.

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