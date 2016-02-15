Грібаускайте пропонує посилити вимоги до біженців у Литві

Грібаускайте пропонує встановити такий порядок, згідно з яким біженці, які часто порушують громадський порядок і закони, можуть бути вислані з країни. Також пропонують встановити більш жорсткий порядок відновлення сімей, передає Delfi.lt.

Як уточнила радник президента Габія Григайте, коли мова йде про відновлення сімей, мають на увазі не тільки шлюб, але і зареєстроване партнерство, дітей, батьків, дідусів і бабусь.

Читайте такожГрібаускайте висловилася проти будівництва "Північного потоку-2"

"У таких випадках, коли будуть надавати притулок, буде встановлений точний порядок, потрібно буде заповнити все і тільки в такому випадку буде дано право на відновлення сім'ї", - сказала Григайте.

За словами радника президента, це охоплює такі сфери, як засоби для проживання, місце проживання, страхування здоров'я, вимога прожити в країні два роки.

Також, за словами представника президента, переглянуть умови висилки біженців. Так зарадять можливості зловживати наданням Литвою притулку, щоб держава могла вислати таку людину, яка часто порушує громадський порядок і скоює злочини.

"Зараз це пов'язано в основному з тяжкими злочинами. Президент пропонує поправки, що дозволяють обговорювати можливість висилки і в тих випадках, коли скоюються злочини середньої тяжкості або легкі, але вони будуть повторюватися, при наявності порушення громадського порядку", - сказала Григайте.

Ці пропозиції будуть передбачені в законі про правове становище іноземців, поправки парламент буде розглядати під час весняної сесії.

Після того як Південну Європу заполонили біженці, Литва протягом двох років зобов'язалася прийняти 1105 біженців з Сирії, Іраку та Еритреї. Однак на даний момент в Литві живуть тільки 4 біженця - 15 грудня в Литву з Греції прибула сім'я іракців. Планується, що в березні прибуде ще кілька сімей - близько 10 осіб з Іраку і Сирії.