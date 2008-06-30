У центрі Сухумі пролунало кілька вибухів: 2 загиблих та 15 поранених

Сьогодні, 30 червня, поблизу центрального ринку Сухумі прогриміло два вибухи. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

За попередніми даними, двоє людей зазнали поранень і були відправлені до госпіталю. Одна жінка померла. Вибухівку було закладено в сміттєвий бак.

Водночас деякі грузинські ЗМІ повідомляють про двох загиблих – чоловіка та дружину зі Ставрополя - і до 15 поранених. За деякими даними, вибухи в Сухумі сталися в багатьох місцях: пара вибухів поблизу ринку, біля заводу "Сухумприлад", один вибух стався біля зупинки в Келасурі, і один у Новому районі. В останніх випадках вибухові речовини було закладено в сміттєві баки.