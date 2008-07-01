Буш дає 162 мільйони доларів на дві війни

Президент США Джордж Буш у понеділок, 30 червня, підписав законопроект про виділення 162 мільйонів доларів на фінансування військових кампаній в Афганістані і Іраку у 2009 році, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Як зауважує агентство, Буш висловив своє задоволення тим фактом, що законодавці вирішили схвалити виділення коштів без затвердження графіка виведення американських військ з Іраку. Раніше президент Джордж Буш неодноразово обіцяв накласти вето на будь-який закон, що припускає будь-яку певну дату виведення військ.

Нагадаємо, що 20 червня республіканці і демократи в Конгресі США досягли компромісу в питанні фінансування двох військових кампаній. Демократи погодилися виключити з відповідного закону графік виведення військ з Іраку, а республіканці, зі свого боку, погодилися на розширення соціальних програм для ветеранів.

Ухвалені Палатою представників закони були передані в Сенат, який 27 червня схвалив необмежене фінансування присутності американських військ в Афганістані і Іраку до початку 2009 року в обмін на пільги для ветеранів війн і продовження терміну виплат допомоги у зв’язку з безробіттям.