В Іраку вкрали радіоактивну речовину, яка може бути застосована для створення "брудної" бомби - Reuters

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters .

Влада країни побоюється, що матеріал може потрапити в руки терористичної організації «Ісламська держава».

Матеріал, що зберігався в протиударному кейсі розміром з лептоп, зник у листопаді з однієї з фабрик недалеко від міста Басра, який належав американській нафтосервісній компанії Weatherford.

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Високопоставлений чиновник з міністерства навколишнього середовища Іраку розповів, що матеріал містив 10 г радіоактивного ізотопу іридію Ir-192.

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Висловлюються побоювання, що речовина може бути застосовано для створення «брудної бомби».

Раніше повідомлялося, що одним з видів зброї, застосовуваних терористами, може стати «брудна бомба - вибуховий пристрій, що містить хімічну або радіоактивну речовину.