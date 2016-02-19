Брюссель і Лондон поки не змогли домовитися про умови збереження Британії у складі ЄС

Дональд Туск надав цей коментар журналістам у 2 години 36 хвилин в ніч на п'ятницю - і тут же пішов разом з головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером на двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, президентом Франції Франсуа Олландом і чеським прем'єром Богуславом Слободкою, який буде представляти на зустрічі всі східноєвропейські країни, пише Бі-бі-сі.

Читайте такожПрем'єр Великобританії обіцяє "боротися" за свою країну на саміті ЄС

Перший день саміту ЄС перейшов у ніч не через британське питання: лідери країн союзу засиділися до третьої години ночі на робочій вечері через не менш болюче для Євросоюзу питання про мігрантів. Але про спільну політику щодо хвилі мігрантів змогли домовитися, принаймні, на рівні декларації, а про компроміс з Великобританією - ні.

"У кожного тут своя драма, а в кінці ми про все домовимося", - цей афористичний прогноз президента Литви Далі Грібаускайте щодо ходу і результату саміту процитували, напевно, всі провідні європейські видання.

Інші провідні політики ЄС - наприклад, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перед самітом теж висловлювалися приблизно в цьому дусі: "Ми обов'язково домовимося з Кемероном, нікуди не дінемося, іншого просто не дано, не можна такого допустити, щоб Британія пішла".

Але домовитися виявилося насправді не так просто. "У нас викликають занепокоєння деякі пропозиції. Диявол у деталях", - сказав на зустрічі з учасниками саміту вчора вдень голова Європарламенту Мартін Шульц.

Далі з'ясувалося, що "деякі пропозиції" - це, власне, практично всі пропозиції про компроміс з Великобританією, запропоновані Дональдом Туском.

Тобто, Європарламент стурбований і тимчасовою відміною посібників трудовим іммігрантам, і наміром дати національним парламентам можливість блокувати загальноєвропейські закони, і формулюванням про ЄС як про "союз країн з різними валютами", і відмовою від постулату про прагнення до постійного поглиблення інтеграції.

Мартін Шульц і Європарламент не беруть участі в саміті, але мова спікера відобразила загальні претензії різних країн ЄС до запропонованої Дональдом Туском угоди з Лондоном.

Деякі з старих членів ЄС, ентузіастів руху до супердержави, незадоволені двома останніми пунктами, а східноєвропейські країни турбує намір урізати допомогу їх громадянам, які працюють у Британії.

Хоча перед самітом, особливо після візиту Девіда Кемерона у Польщу кілька днів тому здавалося, що зі Східною Європою справа більш або менш залагоджена. "Польща хотіла побачити в тексті угоди Британії та ЄС дві речі. Перша - і цього, я так розумію, вони домоглися - Польща хотіла, щоб право призупинити виплату соціальних допомог поширювалося тільки на Британію. Тобто, щоб в Німеччині, Франції і так далі поляки як і раніше отримували допомогу", - пояснювала оглядач Польського радіо в Брюсселі Беата Пломецька. "Друге - це те, що Польща хотіла, щоб скасування допомоги поширювалося тільки на новоприбулих мігрантів. І це Варшава отримала", - стверджує вона.

Оскільки відносна більшість інших громадян, які живуть в Британії, поляки, позиція Польщі вважається ключовою.

Але по ходу саміту виявилося, що у східноєвропейських країн є ще суттєві вимоги, що ще сильніше вихолощують пункти угоди про соціальну допомогу - при тому, що ці пункти пропозицій Дональда Туска і так мало кому у Великобританії сподобалися.

Девід Кемерон, судячи з відомостей з кулуарів, різко підняв градус дискусії, вимагаючи права скасувати соціальну допомогу для новоприбулих мігрантів замість чотирьох (такою була початкова вимога) на перші 7 років з можливістю продовження ще на 6.

Спікер Європарламенту Мартін Шульц в четвер вдень після зустрічі з учасниками саміту ЄС сказав журналістам, відповідаючи на питання про Британію: "Я вважаю, що ми повинні бути разом. І я зроблю все, що в моїх силах, щоб переконати в цьому громадян Великобританії".

Сьогодні, в другий день саміту Євросоюзу в Брюсселі, стане ясно, чим закінчилися ці переговори. Від їх результату залежить, чи залишиться Великобританія у складі Євросоюзу, оскільки, як показують опитування, піддані королівства в більшості своїй можуть проголосувати на референдумі за ЄС, тільки якщо ЄС піде на поступки Лондону.

Референдум Девід Кемерон, за прогнозами британських політичних коментаторів, призначить вже на кінець червня.