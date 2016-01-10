Кемерон: угода про реформи Євросоюзу може бути підписана в лютому

Як розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі прем'єр-міністр, в лютому цього року на черговому саміті ЄС він сподівається домогтися підписання угоди про реформування Євросоюзу.

Читайте такожБританський прем'єр сподівається на більш вигідні умови членства в ЄвросоюзіРеферендум про подальше членство Великобританії в Євросоюзі влада обіцяла провести до кінця 2017 року, однак, за словами Девіда Кемерона, він може бути проведений вже в цьому році - в тому разі, якщо угода про реформи альянсу буде підписана в наступному місяці.

При цьому, якщо ж зусилля уряду з просування реформ виявляться марними, і більшість британців в ході референдуму проголосує за вихід країни з ЄС, Девід Кемерон не стане подавати у відставку.

Пропозиції британського прем'єра про реформування Євросоюзу стосуються чотирьох ключових пунктів: управління економікою, конкуренції, імміграції та суверенітету.

Так, Девід Кемерон вимагає визнати, що євро не є єдиною валютою Євросоюзу, щоб країни, що не входять в єврозону, не були ущемлені у своїх економічних інтересах.

Великобританія також хотіла б отримати від Брюсселя гарантії, що їй не доведеться брати участь у програмах фінансової допомоги країнам єврозони.

Крім цього, Девід Кемерон закликає "зменшити тягар надмірного регулювання" європейської економіки і обмежити подальше розширення єдиного ринку.

Британський прем'єр виступає за посилення політики у сфері надання мігрантам соціальних допомог.

На думку Девіда Кемерона, Великобританія не потребує подальшої політичної інтеграції і "в більш тісному союзі з іншими країнами ЄС".

Крім того, глава британського уряду вважає, що національні парламенти країн-членів Євросоюзу повинні мати більше влади, щоб мати можливість блокувати на місцях директиви, які приймаються Брюсселем.