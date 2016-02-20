Остання книга Умберто Еко вийде в травні

Про це заявила глава видавничого дому La nave di Teseo Елізабетта Згарбі, передає "Лента.ру".

За її словами, до книги увійдуть есе Еко і розшифровки його недавніх публічних виступів.

Згарбі зазначила, що письменник встиг закінчити, відредагувати і здати у видавництво повний текст "Pape Satan aleppe". Крім того, La nave di Teseo планує перевидати десять попередніх нон-фікшн творів Еко.

У назві книги Еко процитував "Божественну комедію" Данте Аліг'єрі: з рядка "Pape Satan, pape Satan aleppe" починається сьома пісня першої частини ("Пекло") поеми. Існують різні версії трактування і перекладу цього рядка, яка відома неочевидністю значення. Сучасні літературознавці вважають, що Данте мав на увазі заклинання сатани, яке в "Божественній комедії" вкладено в уста Плутона, що охороняє четвертий круг пекла.

Еко помер напередодні у віці 84 років. Його прославив роман "Ім'я троянди", що вийшов у 1980 році і став бестселером. Італієць також відомий такими книгами, як "Маятник Фуко", "Острів напередодні", "Бавдоліно", "Таємниче полум'я цариці Лоани", "Празьке кладовище", а крім того, був автором численних досліджень масової культури і мистецтва.