Помер видатний італійський письменник і філософ Умберто Еко

За словами представників його родини, письменник помер у п'ятницю ввечері у себе вдома. Інші подробиці не повідомляються, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Умберто Еко народився в невеликому місті недалеко від Туріну в 1932 році.

1954 року він закінчив Туринський університет, де вивчав середньовічну філософію та літературу.

Свій перший роман - "Ім'я троянди" - Еко опублікував у 1980 році. Ця книга згодом стала найвідомішою його літературною працею і була екранізована в 1986 році. Головну роль у фільмі зіграв Шон Коннері.

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Сьомий та останній роман Умберто Еко - "Нульовий номер" - був опублікований в січні 2015 року.

Сам Еко вважав письменницьку діяльність не найважливішою частиною свого життя. "Я філософ. Я пишу романи тільки по вихідних", – говорив він.

Еко у 1988 році заснував департамент комунікацій в Університеті Сан-Марино. Він викладав теорію культури і естетику в університетах Мілану, Туріна та Флоренції.

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Умберто Еко був почесним доктором багатьох університетів. Він написав велику кількість есе з філософії, мовознавства, семіотики, середньовічної естетики.