Хайфа зазнала найсерйознішого обстрілу від початку конфлікту з Ліваном
08:29, 07 серпня 2006Світ
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Не менше шести ліванських ракет впали на житлові квартали міста
Більш як 60 ізраїльтян - жителів Хайфи - постраждали під час обстрілу міста в неділю увечері, повідомляє CNN. Не менш як шість ліванських ракет впали на житлові квартали міста, одна з будівель обвалилася, всередині нього цієї будівлі ймовірно перебувають люди. Дев`ять людей перебувають у критичному стані, одна загинула. Даний обстріл Хайфи став найсерйознішим з моменту початку конфлікту з Ліваном.
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