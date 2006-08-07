Хайфа зазнала найсерйознішого обстрілу від початку конфлікту з Ліваном

Більш як 60 ізраїльтян - жителів Хайфи - постраждали під час обстрілу міста в неділю увечері, повідомляє CNN. Не менш як шість ліванських ракет впали на житлові квартали міста, одна з будівель обвалилася, всередині нього цієї будівлі ймовірно перебувають люди. Дев`ять людей перебувають у критичному стані, одна загинула. Даний обстріл Хайфи став найсерйознішим з моменту початку конфлікту з Ліваном.