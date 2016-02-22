Помер легендарний британський льотчик Ерік Браун

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він був найтитулованішим льотчиком Королівського флоту і встановив неперевершений світовий рекорд з числа типів літаків, на яких йому довелося політати, а також за кількістю посадок на палубу авіаносця.

Ім'я Еріка Брауна тричі внесено в книгу рекордів Гіннеса.

Під час Другої світової війни капітан Браун літав на винищувачі, брав участь у багатьох боях і звільняв німецький концтабір.

Через свій маленький зріст Ерік Браун мав прізвисько Равлик.

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Він народився в Лейті 21 січня 1919 року, отримав освіту в коледжі і університеті Единбурга, де і навчився літати.

Вперше він піднявся в небо у восьмирічному віці, коли його батько, що служив льотчиком Королівських ВПС під час Першої світової війни, взяв його з собою в політ на біплані.

"Там не було місця для другого пілота, я сидів у батька на колінах і він дозволив мені потримати штурвал, - розповідав Ерік Браун Бі-бі-сі в 2014 році. - Це було хвилююче. Я бачив землю з абсолютно іншої точки зору".

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Браун залишив службу у ВПС Королівського флоту в 1970 році, продовживши роботу на посаді генерального директора британського Консультативної ради вертолітників, а в 1982 році став президентом Королівського авіаційного товариства.

Він написав кілька книг на тему авіації, а також передмов до робіт інших авторів.

У березні 2015 року бронзовий бюст капітана Брауна було встановлено в музеї авіації Королівського флоту в Сомерсеті.

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