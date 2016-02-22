Компанія Apple запропонувала американській владі оцінити наслідки її конфлікту з ФБР

Американська компанія Appleзакликала до створення урядової комісії або експертної групи, яка розглянула питання впливу на національну безпеку і особистих свобод на тлі суперечки компанії з ФБР про допомогу у зломі смартфона підозрюваного в тероризмі, повідомляє РБК.

Читайте такожApple: Вимога ФБР хакнути iPhone "стрілка з Сан-Бернандіно" створює небезпечний прецедент

У повідомленні, опублікованому на сайті Apple, йдеться, що компанія охоче візьме участь у створенні подібної експертної групи, передає РБК.

«Ми вважаємо, що кращим рішенням для уряду буде, <...> як запропонували деякам членам конгресу, створити комісію або іншу експертну групу з питань розвідки, технологій і громадянських свобод, щоб обговорити наслідки [спору Apple з ФБР] для правоохоронних органів, національної безпеки, конфіденційності та свободи особистості», — йдеться в повідомленні Apple.