Активісти хочуть провести всесвітні мітинги на підтримку Apple проти ФБР

Мітинги проти вимог ФБР до компанії Apple заплановані на 24 лютого у різних державах світу. Зокрема, вони пройдуть в США, Великобританії, Німеччини та Гонконзі, повідомляє Lenta.ru.

"Акцію готує група на підтримку прав інтернет-користувачів Fight For the Future. У США протести пройдуть в 20 штатах, а також у великих містах - Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско та Чикаго. Мітингувальники планують збиратися на вулиці біля штаб-квартири ФБР в цих населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

16 лютого суд зобов'язав Apple надати спецслужбам доступ до інформації на iPhone 5c одного зі "стрільців" у Сан-Бернардіно (Каліфорнія). Від компанії зажадали створити спеціальне програмне забезпечення, яке дозволило б обійти пароль без втрати даних, що зберігаються на смартфоні. Голова Apple Тім Кук наступного дня, 17 лютого, у відкритому листі заявив про плани оскаржити судовий припис.

Мін'юст США негативно поставився до позиції підприємця.

"Очевидно, що Apple обґрунтовує свої заперечення виходячи з можливого збитку для репутації і маркетингової стратегії, різних помилкових тлумачень вимог суду, а також неправильного розуміння законодавства", - йдеться в заяві прокурорів. Міністерство попросило суд домогтися виконання постанови.

Позицію Apple в суперечці з ФБР підтримали Facebook і Twitter, а також Google і WhatsApp. Колишній агент американських спецслужб Едвард Сноуден пояснив вчинок ФБР прагненням отримати доступ до всіх пристроїв iPhone, які перебувають в обігу.

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Стрілянину в Сан-Бернардіно відкрив Сайед Фарук (Syed Farook) і Ташфін Малік (Tashfeen Malik) 2 грудня 2015 року. Злочинці відкрили вогонь по людям, які перебували в конференц-залі центру соціального забезпечення: загинули 14 осіб, ще 21 отримали поранення. Нападників було вбито, а подія кваліфікована як теракт.