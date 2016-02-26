У Путіна знайшли "протиріччя" в домовленостях із США по Сирії

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляє, що Росія не домовлялася з США про обов'язковий відхід від влади чинного сирійського президента Башара Асада.

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"Вчора, наприклад, в ході виступу президента Обами з питань боротьби з ІДІЛ було сказано, що неможливо мобілізувати світову спільноту на ефективну боротьбу з тероризмом, поки президент Асад знаходиться при владі. Це повністю суперечить усім тим рішенням, під якими США підписалися в Раді Безпеки ООН", - цитують Лаврова "РИА Новости".

Як повідомлялося, вчора Барак Обама знову повторив, що громадянська війна в Сирії не завершиться доти, поки при владі в Дамаску залишається президент Башар Асад.

Він додав, що з цього питання у США залишаються "істотні розбіжності" з Росією, Іраном та деякими іншими регіональними áкторами.

"Але очевидно, що після багатьох років варварського поводження режиму з власним народом багато хто в Сирії не складе зброї, поки Асад не піде", - сказав Обама.

Як повідомляв УНІАН, Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого. Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів по ним під прикриттям боротьби з тероризмом.