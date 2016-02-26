Туреччина може відмовитися від перемир'я в Сирії

За необхідності Туреччина "вживатиме необхідних заходів" проти ІДІЛ та сирійських курдів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу, передає Reuters.

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"Ми не будемо дотримуватися режиму припинення вогню, якщо виникне якась загроза нашій безпеці. Ми зробимо необхідні заходи проти сирійських курдів або "Ісламської держави, як тільки відчуємо в цьому необхідність", - заявив Давутоглу.

"Анкара - це єдине місце, де вирішуються питання безпеки Туреччини", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого. Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів по ним під прикриттям боротьби з тероризмом.