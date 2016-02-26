Греція намагається сповільнити потік мігрантів з островів

Влада сподівається скоротити число мігрантів, які прямують до північної межі країни, передає Бі-бі-сі. Держави, що знаходяться на північ від Греції, ввели обмеження на своїх кордонах. Наприклад, у четвер на грецькому кордоні з Македонією накопичилося 2800 осіб. Перейти кордон дозволили лише 100 мігрантам.

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В цей же день на поромах в порт міста Пірей неподалік від Афін прибули приблизно 2 тис. мігрантів. Але багато з них не можуть вирушити далі на північ, і число застряглих в Греції мігрантів стрімко збільшується.

На півночі Греції місцеві жителі заблокували проїзд до місця, яке влада хоче перетворити в табір для мігрантів. Учасники протесту побоюються, що табір може з часом стати постійним.

Напередодні влада Греції відкликала "для консультацій" свого посла з Австрії - після того, як Відень не запросив Афіни на конференцію по міграційному питанню.

У середу в Австрії представники 10 балканських держав провели переговори про заходи по обмеженню кількості мігрантів.

У Греції, яку не запросили на переговори, заявили, що тягар врегулювання міграційної кризи не повинно покладатися на одну країну.