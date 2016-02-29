В Ірані реформаторів звинуватили у змові із Заходом

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Ларіджані заявив, що реформатори погоджували свої дії з "американськими та британськими ЗМІ", щоб запобігти обранню у Раду "деяких слуг народу". "Чи ця координація з іноземцями, щоб не допустити ці політичні фігури до обрання у Раду експертів, в інтересах режиму?", - заявив голова Верховного суду Ірану.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, своєю чергою, схвально оцінив високу явку на виборах.

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"Я дякую мудрому та рішучому народу Ірану (...) і я сподіваюся, що наступний парламент буде діяти відповідально перед людьми і богом", - йдеться у першому зверненні верховного лідера після іранських виборів до парламенту та в Раду експертів, які пройшли у п'ятницю, 26 лютого.

Як повідомляв УНІАН, на парламентських виборах в Ірані, реформатори і помірковані кандидати здобули переконливу перемогу в Тегерані. Оброблено 90% бюлетенів, і, судячи з усього, "Список надії", що підтримує президента Ірану Хасана Рухани отримає всі 30 місць в Тегерані.