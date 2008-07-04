Аль-Каїда небезпечніша, ніж Росія

Британські спецслужби вважають Росію одним з головних джерел загроз для безпеки Великобританії. Про це з посиланням на представників спецслужб повідомила в п`ятницю лондонська The Times.

У списку загроз британській національній безпеці перші два місця займають терористична діяльність мережі "Аль-Каїда" і ймовірне поширення ядерних технологій Іраном. На третьому місці - робота російських розвідників.

Як вважає The Times, спецслужби Великобританії стурбовані тим, що "три головні розвідувальні агентства Росії наповнили країну своїми агентами" і британцям доводиться багато ресурсів витрачати на протидію російському промисловому і військовому шпигуванню.

Газета нагадує, що російських агентів звинувачували в причетності до смерті в Лондоні колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, а також в кількох замахах на вбивство, що привело до погіршення британсько-російських відносин у період керівництва Тоні Блера і Володимира Путіна.

Думку британських спецслужб про Росію оприлюднено незадовго до першої зустрічі прем`єра Гордона Брауна з російським президентом Дмитром Медведєвим. Зустріч двох лідерів відбудеться у понеділок на Хоккайдо, перед початком саміту країн "Великої вісімки".

Лента.ру