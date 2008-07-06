У зоні грузино-абхазського конфлікту сталися чотири вибухи

Близько 8 години ранку в Зугдідськом районі Грузії біля населеного пунктуРухі в зоні грузино-абхазського конфлікту сталися чотири вибухи.

Вибухи пролунали практично одночасно. За попередніми даними, вибухнули снаряди чи міни, які були закладені по правий бік дороги від Зугдіді до Інгурського мосту. Поранених і постраждалих в результаті інциденту немає.

На місці вибухів російські військові знайшли клапті форми грузинського спецназу, в яку, як вони вважають, був загорнутий один із снарядів.

Російське командування поінформувало місію спостерігачів ООН і взялося до його розслідування.

Лента.ру