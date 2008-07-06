У Новій Зеландії випав град завбільшки з м'яч для гольфу

На Нову Зеландію обрушився сильний шторм. За даними метеорологічної служби країни, основний удар стихії, яка несе грозові зливи, припав на райони міст Окленд, Велінгтон, Данідін і Крайстчерч, передає ІТАР-ТАСС. Швидкість поривів вітру перевищила позначку 130 км на годину. У деяких районах зафіксований град завбільшки з м`яч для гольфу. Всі аварійно-рятувальні служби переведено на посилений режим роботи.