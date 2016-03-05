Очільники МВС Німеччини та Італії запропонували ЄС нову міграційну політику

Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр і його італійський колега Анджеліно Алфано запропонували ЄС нову міграційну політику.

Про це вони написали у спільному листі на адресу Єврокомісії, повідомляє газета Süddeutsche Zeitung.

На думку авторів документа, необхідна "амбітна реформа Дублінської угоди", включаючи "вивірену загальноєвропейську систему прийому шукачів притулку". Але для початку необхідно забезпечити захист зовнішніх кордонів ЄС, щоб значно послабити потік біженців. Крім того, має бути розроблений єдиний для ЄС механізм реєстрації, включаючи перевірку всіх мігрантів і шукачів притулку, передає Deutsche Welle.

Очільники МВС зазначають, що необхідна і справедлива система розподілу, не можна допустити, щоб навантаження лягало тільки на ті країни ЄС, які першими опиняються на шляху біженців до Європи. З цією метою автори листа пропонують визначати людей, які потребують захисту, ще на їх батьківщині або в транзитних країнах, і вже звідти розподіляти їх по європейських країнах згідно із жорстко встановленими квотами на рік. При цьому має бути затверджений єдиний для ЄС список країн, які вважаються безпечними.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міжнародної організації з міграції, з початку року до Європи Середземним морем прибули 129 тис. 455 мігрантів і біженців.