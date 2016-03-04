У ЄС заявляють, що Туреччина до червня має зупинити потік мігрантів

Про це заявив у п'ятницю, 4 березня, голова Представництва ЄС у Туреччині Хансйорг Хабер. Він також відзначив, що до першого червня має набути чинності угода про реадмісію між Анкарою та Брюсселем, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Дуже важливою датою буде перше червня, коли мають набути чинності та виконуватися всі умови угоди про реадмісію між Туреччиною та ЄС. Тим часом важливо покращити виконання вже наявних двосторонніх угод про реадмісію з Грецією та Болгарією. Тоді Туреччині треба буде зупинити або дуже істотно скоротити нелегальний потік біженців та мігрантів з її егейського узбережжя на грецькі острови", - заявив Хабер.

Читайте такожЄвросоюз виділив Туреччині перші 95 мільйонів євро на мігрантів

Тим часом голова Європейської Ради Дональд Туск у листі до голів урядів та держав ЄС повідомив, що Євросоюз розраховує на швидше повернення з Греції до Туреччини мігрантів, які не мають права на міжнародний захист. 3 березня Туск провів в Анкарі зустріч з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу, який пообіцяв, що його країна прийматиме всіх мігрантів, які були затримані у турецьких територіальних водах.