Держдеп США закликав ввести до Абхазії міжнародні поліцейські сили

Держдепартамент США вважає необхідним розмістити в зоні грузино-абхазського конфлікту міжнародні поліцейські сили, йдеться в заяві, поширеній у понеділок офіційним представником американського зовнішньополітичного відомства Шоном Маккормаком. "США закликають обидві сторони негайно припинити вибухи, які забирають життя мирних громадян. Ми наполегливо рекомендуємо уряду Грузії і властям Абхазії негайно відновити прямі переговори", - сказав офіційний представник Держдепартаменту.

Як повідомляє Лента.ру, Держдепартамент США також закликав Росію "переглянути зроблені нею останнім часом провокаційні кроки в Абхазії і в майбутньому не робити жодних дій як в Абхазії, так і в Південній Осетії без попередніх консультацій з Тбілісі".

"Ми також указуємо на необхідність негайного розміщення міжнародних поліцейських сил в районах, де сталися вибухи", - йдеться в заяві Маккормака. Зараз в зоні грузино-абхазського конфлікту дислоковані Колективні сили у підтримці миру СНД, що складаються з російських військовослужбовців.

В кінці червня - початку липня 2008 року в Абазії в містах Гагри, Сухумі і Галі, а також в Зугдідському районі Грузії сталося декілька вибухів. 29 червня в Гаграх з інтервалом в декілька хвилин спрацювали два вибухові пристрої - поранення одержали шестеро осіб. 30 червня в результаті вибуху на ринку Сухумі також постраждали шестеро людей. Вранці 6 липня чотири вибухові пристрої спрацювали біля села Рухі в зоні грузино-абхазського конфлікту. Увечері того ж дня вибух пролунав у кафе в центрі Галі - загинули четверо осіб, шість одержали поранення.

Власті невизнаної республіки Абхазія поклали провину за серію вибухів на Грузію і оголосили, що повністю припиняють всі контакти з Тбілісі.