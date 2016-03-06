Круз обійшов Трампа на кокусі в Канзасі

Претендент на висування на пост президента США від Республіканської партії Тед Круз отримав перемогу на внутрішніх партійних виборах в штаті Канзас, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Тед Круз переміг раніше в чотирьох штатах, ще один штат проголосував за Марка Рубіо.

У п'ятницю президентську гонку покинув кандидат від Республіканської партії Бен Карсон.

У суботу, крім Канзасу, чергові кокуси Республіканської партії проходять в Кентуккі і штаті Мен, в Луїзіані йдуть праймеріз.

Члени Демократичної партії проводять кокуси в Канзасі і Небрасці, а також праймеріз в Луїзіані.

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На праймеріз і кокусах обираються делегати на літні загальнонаціональні з'їзди партій, які висунуто офіційних кандидатів на президентські вибори 8 листопада.

Праймеріз організовуються владою штату, тоді як кокуси – це неформальні зустрічі, які проходять з ініціативи членів партії.