Доповідь: В ІД привчають дітей до насильства, щоб виростити з них нове покоління терористів

Як зазначається в доповіді "Діти "Ісламської держави", підготовленому британським фондом Quilliam і канадським правозахисним центром Ромео Даллера, бойовики змушують дітей спостерігати за вбивствами і грати у футбол відрізаними головами.

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Згідно з дослідженням, саме діти і підлітки вважаються кращими бійцями, так як їх привчають до насильства з дуже раннього віку, повідомляє Російська служба ВВС.

Тренування дітей в таборах ІД часто демонструються в пропагандистських відеороликах угруповання, на деяких з них видно, як діти вбивають людей за наказом старших бойовиків.

За даними місії ООН в Іраку, бойовики ІД вже викрали близько тисячі дітей у віці до 15 років і відправили багатьох з них у свої школи, де їх навчають методам ведення "священної війни" із Заходом.

Правозахисники також відзначають, що діти, які не хочуть служити бойовикам, піддаються тортурам і зґвалтування.