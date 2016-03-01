Великобританія відправить до Тунісу військових для боротьби з "Ісламською державою"

Про це заявив міністра оборони Британії Майкл Феллон, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. "Тренувальна група з 20 військовослужбовців 4-ї піхотної бригади зараз рухається до Тунісу, щоб допомогти місцевій владі протидіяти незаконному перетину кордону з Лівією", – повідомив Майкл Феллон під час свого виступу в парламенті.

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Відпрвка військовослужбовців відбувається на тлі зростання у західних країнах стурбованості поширенням впливу "Ісламської держави" у країнах північної Африки, зокрема, у Лівії.

Проте наразі, за словами Майкла Феллона, Великобританія не планує розгортати наземні війська в Лівії.

Як повідомляв УНІАН, уряд Італії планує проведення на території Лівії спеціальної військової операції проти бойовиків "Ісламської держави".