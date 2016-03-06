Кожен четвертий росіянин через кризу скоротив витрати на їжу

Згідно з дослідженням, 27% росіян долають економічні труднощі, скорочуючи витрати на товари першої необхідності і їжу. Порівняно з минулим роком частка респондентів, які заощаджують на це, зросла на 10 відсоткових пунктів: у 2015 році скорочували витрати на продукти та товари першої необхідності 17% росіян, передає Росбалт.

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Ще 28% борються з наслідками кризи, економлячи на відпочинку і розвагах, а велика частина респондентів — 39% — намагаються розподіляти сімейний бюджет на користь їжі і найбільш необхідного.

Напруженість у світовій обстановці помітили 21% росіян. Цей показник знизився за рік майже на третину. У 2015 році про світову напруженість як про висловлення кризи говорили 32% респондентів.

Не збираються змінювати свій стиль покупок і витрат 7% респондентів, які зізналися, що їх особисто економічні проблеми не торкнулися.

У дослідженні «Ромир» зазначається, що ситуацію стали найчастіше називати кризовою представники груп з низьким і середнім доходом. Як і в минулому році, оцінки поточної ситуації як кризової характерні більшою мірою для респондентів старших вікових груп — від 45 років і старших. В опитуванні взяли участь 1500 людей у всіх регіонах Росії.