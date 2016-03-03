За рік майже півтисячі росіян мігрували до КНДР

Про це повідомляється в звіті Держстатистики по Амурській області.

"З 2320 осіб, які виїхали з початку року в інші зарубіжні країни 1781 вибули в Китай, 481 - в КНДР, ще 6 обрали місцем нового проживання США, 6 - В'єтнам, 4 - Австралію, 3 - Німеччину, 2 - Грузію, 2 – Ізраїль, 35 - інші країни", - йдеться у звіті.

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Також в російському Держстаті зазначили, що кількість прибулих з країн СНД зменшилася порівняно з 2014 роком на 324 особи, а кількість тих, хто виїхав на ці території, збільшилася на 692 людини.

Значну частку міграційного припливу склали мігранти з України, Вірменії, Узбекистану, Таджикистану і Киргизії. Міграційне сальдо мало позитивне значення і склало 595 осіб проти 1611 в 2014 році", - йдеться у звіті.

Як раніше повідомляли в ООН, число голодуючих у КНДР за останні двадцять років зросло більш ніж у два рази: з 4,8 млн чоловік у 1990 році до 10 млн осіб у 2014 році.