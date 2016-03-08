Стала відома дата поновлення мирних переговорів щодо Сирії

Повноформатне відновлення переговорів щодо Сирії в Женеві очікується 14 березня, повідомляє ТСН.ua.

"Щодо поточної ситуації, повноформатний раунд очікується 14 березня", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що сталося чергове перенесення переговорів на кілька днів, але це не означає відсутності окремих консультацій зі сторонами.

"Спецпредставник генсека ООН по Сирії Стеффан де Містура відновить міжсирійські переговори, як і планувалося, в середу, 9 березня", - йдеться в статті.

При цьому частина делегацій прибуде до Женеви 12 та 13 березня.

Підкреслюється, що міжсирійські мирні переговори в Женеві, згорнуті напочатку лютого після безрезультатного раунду консультацій, планується відновити в першій декаді березня.

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Як повідомляв УНІАН, переговори в Женеві по сирійському питання почалися 29 січня під егідою ООН. Склад учасників визначався в ході багатосторонніх консультацій за участю Росії, США та інших країн. А 4 лютого спецпосланець ООН по сирійському кризі Стеффан де Містура оголосив про зрив міжнародних переговорах щодо Сирії. 23 лютого президенти США і Росії досягли домовленості про припинення бойових дій в Сирії з 27 лютого.