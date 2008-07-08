США і Чехія підписали угоду щодо ПРО
16:55, 08 липня 2008Світ
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Підписи поставили Райс і Шварценберг
Вашингтон і Прага підписали 8 липня угоду про розміщення на території Чехії радара системи протиракетної оборони, повідомляє Reuters.
Згідно документу, підписаному главою американського держдепартаменту Кондолізою Райс і міністром закордонних справ Чехії Карелом Шварценбергом, радар буде споруджений на північний захід від Праги. За словами американських військових, він покликаний захистити Європу і США від запусків іранських балістичних ракет. Пускові установки перехоплювачів цих ракет повинні будуть розміститися на території Польщі, переговори з якою поки не закінчені.
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