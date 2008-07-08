Загострення конфлікту в Грузії, обидві сторони взяли заручників

МВС Південної Осетії спростувало інформацію про звільнення чотирьох грузинських військовослужбовців, затриманих в ніч на 8 липня в зоні грузино-осетинського конфлікту.

Як заявив міністр внутрішніх справ невизнаної республіки Михайло Міндзаєв, затримані військовослужбовці будуть передані грузинській стороні тільки після того, як буде звільнений 14-річний цхінвальський підліток Андрій Петраченко, який, за твердженням південноосетинських спецслужб, викрадений грузинською стороною.

Сьогодні вранці південноосетинське МВС поширило інформацію про те, що четверо грузинських військових були затримані за підозрою в "організації роботи артилерійських коректувальників вогню". Грузинська влада спочатку заперечувала факт затримання, потім заявили, що військовослужбовці були "захоплені осетинськими сепаратистами".

Президент республіки Михайло Саакашвілі доручив МВС Грузії провести операцію з їх звільнення, незабаром грузинська телекомпанія "Імеді" повідомила, що влада Південної Осетії звільнила затриманих, але тепер південноосетинський міністр вимагає обміну заручниками.