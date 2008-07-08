Сомалійські пірати залишили сухогруз "Леманн Тімбер"

Сомалійські пірати звільнили сухогруз "Леманн Тімбер", який утримували з 29 травня, повідомляє інтернет-видання "Морской Бюллетень - Совфрахт". З головним редактором видання розмовляв капітан сухогруза, тільки-но останні пірати залишили борт, судно вже знялося з якоря, прямує в нейтральні води, а потім – в один з близькосхідних портів.

Раніше повідомлялося, що компанія - власник судна змогла домовитися з піратами про суму викупу і порядок його передачі. Чи стало це причиною звільнення захопленого судна - наразі не уточнюється.

Після захоплення судна піратами, нагадує Лента.ру, до їх рук потрапили капітан судна росіянин Валентин Барташов і члени команди, серед яких чотири українці, естонець і дев`ять громадян М`янми.