Росія закрила офіс ООН з прав людини в Москві - ЗМІ

Дипломатична місія Росії в Женеві підтвердила, що офіс ООН з прав людини в Москві закривається, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російське державне інформагентство.

Раніше комісар ООН з прав людини Зейд бін Раад аль-Хусейн висловив побоювання щодо можливості закриття московського представництва.

Посол Росії Олексій Бородавкін заявив, що "ми (Росія) не бачимо нічого незвичайного" у закритті московського офісу правозахисників.

Управління верховного комісара ООН з прав людини не оприлюднило негайної реакції на це рішення, прийняте в ході дедалі зростаючого придушення протестів в Росії.

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Зазначається, що в Росії дедалі складнішою стає робота правозахисників, незалежних журналістів, стають неможливими громадські дискусії.