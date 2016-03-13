Росія закрила офіс ООН з прав людини в Москві - ЗМІ
Посол Росії заявив, що "не бачить нічого незвичайного" в закритті московського офісу правозахисників.
Дипломатична місія Росії в Женеві підтвердила, що офіс ООН з прав людини в Москві закривається, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російське державне інформагентство.
Раніше комісар ООН з прав людини Зейд бін Раад аль-Хусейн висловив побоювання щодо можливості закриття московського представництва.
Посол Росії Олексій Бородавкін заявив, що "ми (Росія) не бачимо нічого незвичайного" у закритті московського офісу правозахисників.
Управління верховного комісара ООН з прав людини не оприлюднило негайної реакції на це рішення, прийняте в ході дедалі зростаючого придушення протестів в Росії.
Читайте такожМісія ООН занепокоєна з приводу можливої заборони Меджлісу в Криму
Зазначається, що в Росії дедалі складнішою стає робота правозахисників, незалежних журналістів, стають неможливими громадські дискусії.