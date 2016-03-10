В ООН заявили про намір Росії закрити офіс управління з прав людини

Про це повідомив комісар ООН Зейд Раад аль Хусейн, передає Бі-бі-сі. "Я стурбований сигналами, отриманими від уряду, які свідчать про намір закрити наше представництво в Москві", - заявив він, виступаючи на Раді з прав людини в Женеві.

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Сам верховний комісар ООН з прав людини виступає за те, щоб більше контактувати з російською владою, в тому числі для обговорення проблеми "звуження простору (діяльності) для правозахисників і неурядових організацій".

Проте в ООН не уточнили, що саме розуміється під сигналами від російського уряду.

Минулого вівторка міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідав Женеву і виступив на сесії Ради ООН з прав людини.