Кондоліза Райс: НАТО не гарантувало Росії відмову від політики розширення на Схід

11:21, 14 березня 2016
Світ
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Часто цитована в РФ історія про гарантії НАТО щодо відмови від політики розширення на Схід є "повністю неправдивою".

REUTERS

Таку заяву в інтерв’ю "Європейській правді" зробила екс-держсекретар США Кондоліза Райс.

"Ця історія – з тих, які є повністю неправдивими. Якби така домовленість мала місце, до неї був би долучений Джеймс Бейкер (держсекретар США з січня 1989 до серпня 1992). Я була разом з держсекретарем Бейкером (на переговорах з Росією), і таких речей не лунало", - розповіла вона.

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При цьому Кондоліза Райс зазначає, що членство України в НАТО можливе лише після проведення всіх необхідних реформ. "Спочатку ви повинні провести реформи та досягти стандартів. В цьому разі НАТО має бути відкритим для приєднання України, як європейської демократії",- зазначає вона. 

Нагадаємо, гарантії НАТО від прийняття до Альянсу східноєвропейських країн часто називають умовою, надану президенту СРСР Михайлу Горбачову в обмін на згоду на об’єднання Німеччини.

Однак, у листопаді 2014 року Горбачов підтвердив, що таких гарантій не було. "Це міф, дійсно. До його створення доклала руку преса", - зазначив колишній радянський лідер.

Як повідомляв УНІАН, на думку Путіна, Росії слід було заявити про свої "національні інтереси" відразу після розпаду Радянського Союзу.

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