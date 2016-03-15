У США підтвердили смерть одного з лідерів ІД - ЗМІ

Цю інформацію CNN підтвердили два співробітника адміністрації президента США Барака Обами, передає Лента.ру.

За словами чиновників, він був поранений в результаті американського авіаудару минулого тижня і згодом помер. Вони не уточнили, звідки у них ці відомості.

Згідно з початковою оцінкою американської влади, аш-Шишані, «ймовірно, убитий в результаті авіаудару. Згодом інформація була уточнена. Також повідомляється, що разом з ним в результаті нальоту бойових безпілотників були вбиті ще 12 бойовиків ІД.

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Як зазначили чиновники, аш-Шишані вирушив у район Аль-Шаддаді із «столиці» ІД Ракки на території Сирії, щоб зустрітися з бойовиками, які ведуть в регіоні важкі бої з втратами.

Про можливу ліквідацію терориста поблизу сирійського міста Аль-Шаддаді США повідомили 8 березня. Однак у ті дні інформація про його загибелі не підтвердилася, повідомлялося, що він був поранений і госпіталізований в Ракки.

Торік Вашингтон запропонував винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію про аш-Шишані, також відомого як Умар-Чеченець. За даними американських спецслужб, він був в ІД так званим «міністром війни».

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Пізніше, прес-секретар Пентагону Пітер Кук підтвердив, що в п'ятницю, 4 березня, американці провели повітряну операцію з метою ліквідації одного з ватажків терористичної організації «Ісламська держава» (ІГ) Абу Омара аш-Шишани.