У Пекіні на час Олімпіади заборонили страви з м’яса собак
08:58, 11 липня 2008Світ
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Директива адміністрації
Китайська влада попросила готелі і ресторани в Пекіні прибрати собаче м`ясо зі свого меню на час проведення Олімпійських і Паралімпійськіх ігор, повідомляє Reuters. Директива Пекінської адміністрації з безпеки продуктів харчування наказує готелям, що мають контракти на розміщення учасників і гостей Олімпіади, не подавати страви, зроблені з собачатини, а будь-які похідні з неї повинні бути чітко марковані.
Раніше критика захисників тварин змусила Південну Корею ввести заборону на страви з собачого м`яса на час проведення Олімпіади в Пекіні в 1988 році.
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