У Пекіні на час Олімпіади заборонили страви з м’яса собак

Китайська влада попросила готелі і ресторани в Пекіні прибрати собаче м`ясо зі свого меню на час проведення Олімпійських і Паралімпійськіх ігор, повідомляє Reuters. Директива Пекінської адміністрації з безпеки продуктів харчування наказує готелям, що мають контракти на розміщення учасників і гостей Олімпіади, не подавати страви, зроблені з собачатини, а будь-які похідні з неї повинні бути чітко марковані.

Раніше критика захисників тварин змусила Південну Корею ввести заборону на страви з собачого м`яса на час проведення Олімпіади в Пекіні в 1988 році.

Газета.ру