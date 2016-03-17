До Харцизька прибули платформи з російською військовою технікою - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Зазначається, що розвідка продовжує фіксувати перекидання з території Росії військової техніки, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів.

Так, зафіксовано прибуття 14 березня ешелонів до станцій Ровеньки. Зокрема, стало відомо, що прибуло чотири цистерни з пально-мастильними матеріалами загальною кількістю 160 тонн.

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15 березня у Харцизьк прибули платформи з військовою технікою. Зафіксовано чотири 122-мм САУ, вісім БТР, вісім багатоцільових броньованих тягачів та вісім автомобілів, а також чотири цистерни з пально-мастильними матеріалами (160 тонн) та чотири вагони з боєприпасами.