Під Воронежем приземлилися перші літаки, які прибули з Сирії

У міноборони РФ заявили, що перед посадкою "літаки пройшли над аеродромом в парадному повітряному строю на малій висоті", а потім виконали пілотажну фігуру, передає Бі-бі-сі.

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Поки не уточнюється, скільки всього літаків повернулася в Росію. Всього в операції в Сирії були задіяні 6 винищувачів-бомбардувальників Су-34. Крім того, повідомлялося, що з кожною групою винищувачів летить транспортний літак.

Російські літаки вилетіли з сирійської авіабази Хмеймім сьогодні вранці. Їх повернення пов'язане з рішенням президента Росії Володимира Путіна відкликати основну частину російського військового контингенту в Сирії.

Своє рішення він пояснив тим, що російські військові виконали в Сирії всі поставлені перед ними завдання. Висловлювалися думки, що цей крок може бути спробою тиску на сирійську владу, проте в Кремлі заперечують наявність подібних мотивів.

У міноборони РФ вже заявили, що контингент, який залишився в Сирії продовжить удари по позиціях місцевих ісламістів. Крім того, Росія не буде виводити з країни засоби протиповітряної оборони.