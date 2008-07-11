Росія вимагає від Грузії відмовитися від застосування сили

МЗС Грузії зажадав терміново скликати засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити загострення обстановки в зонах грузино-абхазського і грузино-осетинського конфліктів. Про це повідомляє ІА "Новини-Грузія" з посиланням на телеканал "Руставі-2". За інформацією джерела, представник республіки в ООН Іраклій Аласанія вже вилетів до США.

Раніше до РБ ООН уже звернулася Росія, вона направила в цей орган проект резолюції щодо ситуації в Абхазії і Південній Осетії. Москва наполягає, щоб грузинська сторона підписала з невизнаними республіками угоди про незастосування сили.

Як повідомлялося раніше, офіційний Тбілісі звернувся до міжнародного співтовариства з вимогою засудити дії Росії в зонах конфліктів. Обурення грузинських властей викликала нещодавня заява російського МЗС, який визнав, що літаки ВПС РФ днями вдерлися в повітряний простір Південної Осетії (тобто де-юре порушили кордон Грузії).

У Москві стверджують, що політ літаків над невизнаною республікою нібито відвернув початок військового конфлікту. Грузинська сторона, зі свого боку, вважає, що Росія намагалася спровокувати Грузію на силові акції в Південній Осетії і таким чином дискредитувати республіку в очах міжнародної спільноти.