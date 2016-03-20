Amnesty International розкритикувала угоду Туреччини та ЄС щодо повернення біженців

Amnesty International розкритикувала європейських лідерів через угоду щодо повернення мігрантів до Туреччини, повідомляє Би-би-си.

"Правозахисна організація заявила, що ця угода не може приховати "намір ЄС повернутися спиною до глобальної кризи з біженцями", - говориться у повідомленні.

Згідно з угодою, мігрантів, які прибувають до Греції, відсилатимуть назад до Туреччини, якщо не просять про надання притулку чи їм у цьому відмовляють. Взамін за це Туреччина отримає фінансову допомогу.

Водночас за кожного повернутого Туреччині мігранта ЄС прийматиме одного сирійського мігранта з Туреччини.

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Представник Amnesty Джон Далхойзен заявив, що обіцянки ЄС поважати міжнародне право "схожі на цукрову оболонку цианідової пігулки, яку захист біженців у Європі щойно змусили проковтнути".