Amnesty International розкритикувала угоду Туреччини та ЄС щодо повернення біженців
Мігрантів, які прибувають до Греції, відсилатимуть назад до Туреччини, якщо не просять про надання притулку.
Amnesty International розкритикувала європейських лідерів через угоду щодо повернення мігрантів до Туреччини, повідомляє Би-би-си.
"Правозахисна організація заявила, що ця угода не може приховати "намір ЄС повернутися спиною до глобальної кризи з біженцями", - говориться у повідомленні.
Згідно з угодою, мігрантів, які прибувають до Греції, відсилатимуть назад до Туреччини, якщо не просять про надання притулку чи їм у цьому відмовляють. Взамін за це Туреччина отримає фінансову допомогу.
Водночас за кожного повернутого Туреччині мігранта ЄС прийматиме одного сирійського мігранта з Туреччини.
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Представник Amnesty Джон Далхойзен заявив, що обіцянки ЄС поважати міжнародне право "схожі на цукрову оболонку цианідової пігулки, яку захист біженців у Європі щойно змусили проковтнути".