У Луїзіані через витік хімікату госпіталізовано 22 особи

У центрі відпочинку у місті Лафейєтт американського штату Луїзіана в результаті витоку невідомого хімікату госпіталізовано 22 особи, більшість із них - діти, повідомляє Газета.ru з посиланням на телеканал Denver7.

"За даними телеканалу, інцидент стався на території басейну. Спочатку повідомлялося про витік хлору. Тим не менш, голова пожежної служби міста Девід Фрідел не підтвердив цю інформацію. За його словами, йому невідомо витік якої саме речовини стався в центрі відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потерпілі відчули нездужання, у тому числі кашель, нудоту і блювоту. Їх було доставлено до п'яти навколишніх лікарень.

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Всіх відвідувачів було евакуйовано. Імовірно, витік стався саме на території басейну, оскільки в інших частинах центру відпочинку витоку не зафіксовано. Центр відпочинку закрито на невизначений час.