Катастрофа Boeing в Ростові: на місці аварії завершили пошуково-рятувальні роботи

Пошуково-рятувальні роботи на місці катастрофи Boeing в Ростові-на-Дону завершили о дев'ятій ранку по Москві, повідомив у неділю перший заступник міністра МНС РФ Володимир Степанов, передають РИА Новости.

"Доповідаю, Максим Юрійович, що о 9:00 пошуково-рятувальні роботи завершені", — сказав Степанов на брифінгу за участю голови Мінтрансу РФ Максима Соколова.

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Також він зазначив, що на сьогодні заплановано надання допомоги Слідчому комітету, МАК і представнику компанії Boeing, а також заходи щодо вивчення частин літака для визначення причин аварії. Крім того, буде проходити процедура упізнання тіл загиблих і збору ДНК-матеріалів, а також надання допомоги родичам і робота з пасажирами об'єднаних рейсів, спрямованих в Краснодар і Мінеральні Води.

Раніше МНС повідомляло, що рятувальники повторно перевірили місце трагедії в пошуках фрагментів тіл загиблих та особистих речей — все, що може допомогти в розслідуванні авіакатастрофи. Площа робіт становила 11 тисяч квадратних метрів. У роботах брали участь понад 700 рятувальників.

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Пасажирський Boeing 737-800, який летів з Дубаї, зазнав аварії в Ростові-на-Дону о 3.42 в суботу. Літак впав лівіше злітно-посадкової смуги під час посадки в умовах поганої видимості. Слідчий комітет розглядає три основні версії катастрофи: технічна несправність, складні погодні умови, помилка екіпажу. На борту знаходилися 55 пасажирів і 7 членів екіпажу. Всі вони загинули.