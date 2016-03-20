У Казахстані відбуваються парламентські вибори, явка до полудня становила більше 40%

12:24, 20 березня 2016
Світ
130

У позачергових парламентських виборах беруть участь шість політичних партій.

REUTERS

У Казахстані в неділю відбуваються позачергові вибори депутатів до нижньої палати парламенту (мажилісу), які обираються за партійними списками, а також чергові вибори депутатів до місцевих представницьких органів (масліхатів), повідомляє ТАСС.

За даними члена Центральної виборчої комісії Республіки Казахстан Тетяни Охлопкової, явка на виборах у Казахстані на 12.00 за місцевим часом (8.00 за київським) становила 40,21%. 

У республіці відкрито 9 840 тис. виборчих дільниць, на яких зможуть проголосувати понад 9 млн громадян. Міжнародні спостерігачі відзначають високу активність виборців.

Читайте такожНазарбаєв не виключає зміни державного ладу Казахстану

У позачергових парламентських виборах беруть участь шість політичних партій: правляча "Нур Отан" ("Світло Вітчизни"), Демократична партія Казахстану "Ак жол" ("Світлий шлях"), Комуністична народна партія Казахстану, Загальнонаціональна соціал-демократична партія, Народно-демократична патріотична партія "Ауил" ("Село") та "Бірлік" ("Єдність"). 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter