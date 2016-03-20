МВС Туреччини: Смертник, який вчинив теракт у центрі Стамбула, причетний до ІДІЛ

Як повідомляє агентство «Анадолу», особистість злочинця була встановлена після аналізу ДНК-тестів і зразків крові, взятих у його родичів.

«Особистість смертника, який виконав цей підлий терористичний акт, встановлена. Ним виявився Мехмет Озтюрк 1992 року народження, зареєстрований в провінції Газіантеп. Наявні дані вказують на його причетність до діяльності терористичної організації ІДІЛ», - заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Ефкан Ала.

Нагадаємо, за даними консульства України в Стамбулі, українці в результаті вибуху, що прогримів 19 березня, не постраждали. Всього загинуло 5 і були поранені 36 осіб.