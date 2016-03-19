Серед постраждалих через теракт у Стамбулі українців немає

Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар.

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"Під час теракту в Стамбулі загинуло 5, поранено 36 осіб. Серед постраждалих громадян України наразі не встановлено", - написав він у Twitter.

Як відомо, через вибух, вчинений терористом-смертником у центрі Стамбула, загинули 5 людей. Ще 36 були поранені. Постраждали 12 туристів. Вулиця Істікляль, де скоєно теракт, є торговою і, зазвичай, багатолюдною на вихідні.

Минулої неділі вибух у столиці Туреччини Анкарі забрав життя 37 людей. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання курдських бойовиків, яке є відгалуженням забороненої Робітничої партії Курдистану.

Минулого місяця через бомбовий напад на військовий конвой у Анкарі загинули 28 людей, десятки були поранені.