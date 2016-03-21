Аварія Boeing: в аеропорту Ростова відновлено злітно-посадкову смугу

Про це повідомили у прес-службі МНС Росії, передає ТАСС.

"Роботи з відновлення смуги завершені", - сказав представник відомства.

Злітно-посадкова смуга аеропорту Ростова-на-Дону буде відкрита до 08:00 за московським часом 21 березня, і першим здійснить посадку літак МНС Росії Ан-148, який протестує стан ЗПС.

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У міністерстві уточнили, що літак забере рятувальників й оперативну групу, які брали участь у ліквідації наслідків аварії Boeing.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai розбився в аеропорту Ростова-на-Дону. На борту перебували 55 пасажирів (44 громадянина Росії, України - 8, 2 - Індії, 1 - Узбекистану) і 7 членів екіпажу (2 громадянина Іспанії, Росії - 1, 1 - Кіпру, 1 - Колумбії, 1 -Киргизстану, 1 - Сейшельських островів). Всі вони загинули.